Sivas’ta 15 Temmuz hain darbe girişimi unutulmadı Sivas’ta 15 Temmuz hain darbe girişimin 5’inci yıl dönümü açılan resim ve fotoğraf sergisinin ardından şehitlik ziyaretiyle anıldı

Sivas’ta 15 Temmuz hain darbe girişimin 5’inci yıl dönümü açılan resim ve fotoğraf sergisinin ardından şehitlik ziyaretiyle anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5’inci yıl dönümü dolayısıyla Sivas’ta bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Buruciye Medresesi önünde ‘Türkiye Geçilmez’ adlı resim ve fotoğraf sergisi açıldı. Ardından İl protokolü Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan Garnizon Şehitliği ile Polis Şehitliği ve İlk Şehitlik ziyaret etti. Ziyarete Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin, Sivas İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve il protokol üyeleri katıldı. İlk olarak Polis Şehitliği’ni ziyaret eden protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehitlerin mezarları başında dua eden il protokolü şehit ailelerine de baş sağlığı diledi.

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