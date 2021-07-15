Sivas'ta 15 Temmuz şehitleri anıldı



Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında anma programı düzenlendi.

FETÖ'nün hain darbe girişiminin 5'inci yılı nedeniyle tüm yurtta olduğu gibi Sivas'ta da şehitleri anma programı düzenlendi. Sivas Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, il protokolü ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda Kuran-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Devlet Türk Halk Müziği sanatçıları tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleştirilen darbe girişiminin halkın cesareti ve dik duruşuyla geri püskürtüldüğünü belirterek, hiçbir gücün ve terör örgütünün Türkiye'yi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinden alıkoyamayacağını söyledi. Vali Ayhan, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Çanakkale ve Kurtuluş savaşlarında, terörle mücadelede, 15 Temmuz hain kalkışma planında ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen kahramanlarımızı minnetle yad ediyor, gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum. Allah bizlere bir kez daha 15 Temmuzlar yaşatmasın" dedi.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti İl Teşkilatı tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması düzenledi. AK Parti İl Başkanı Hakan Aksu, 15 Temmuz 2016´da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisine sızmış FETÖ mensubu bir grup vatan haininin darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, "Devletimizin bekasına, milletimizin geleceğine kast etmeye çalışmışlar ancak necip milletimizin feraseti ve cesareti ile bu aklı kiralık dış güçlerin maşası olan vatan hainleri püskürtülmüş yüce Türk milleti kadim devletini ve demokrasisini canı pahasına korumuştur. Darbe girişiminin yapıldığı o karanlık gecede AK Parti teşkilatları kalkışmanın hemen başlangıcında il, ilçe kadın ve gençlik kolları olarak teşkilatlarına koşmuş ve demokrasiye sahip çıkmıştır" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-07-15 23:31:50



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