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Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü 

DHA

Yolun karşısına geçmek isterken araç çarpmasıyla öldü 


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 çocuk annesi Mevlüde Kantar (43), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın meydana geldiği yerin, üst geçide yakın olduğu görüldü.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Celal Kurugöl (75) yönetimindeki 34 VEP 35 plakalı otomobil, iddiaya göre, kaldırımda telefonla konuşurken karşıya geçmek için yola inen Mevlüde Kantar'a çarptı. Ağır yaralanan Kantar için ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kaza yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen Kantar, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Kurugöl ise polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 3 çocuk annesi Mevlüde Kantar'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. 
Öte yandan kazanın meydana geldiği yerin, üst geçide yakın olduğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-07-16 13:41:41

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