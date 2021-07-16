Yabancı Öğrenci Sınavına Büyük İlgi Azerbaycan ve İran başta olmak üzere 7 merkezde eş zamanlı olarak yapılan sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi

Azerbaycan ve İran başta olmak üzere 7 merkezde eş zamanlı olarak yapılan sınava öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, yabancı öğrenci sayısını artırmak amacıyla önemli çalışmalara imza atıyor. Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından ön lisans ve lisans seviyelerindeki programlara yerleşmek için yabancı uyruklu öğrencilere yönelik 11 Temmuz 2021 tarihinde sınav yapıldı. 136 salonda yapılan sınava 3 bin 600 öğrenci katıldı. İran ve Azerbaycan başta olmak üzere İstanbul, Gaziantep, Van, Sivas, Ankara’da yapılan sınavda 272 personel görev aldı. Sınav Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde seyreltilmiş sınıflar da temizlik, hijyen, mesafe gibi salgın kuralları gözetilerek eş zamanlı olarak yapıldı.

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