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Uzmanı uyardı: Bayramda et tüketimine dikkat Diyetisyen Cansu Arslan, Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı

İHA

Uzmanı uyardı: Bayramda et tüketimine dikkat Diyetisyen Cansu Arslan, Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı

Diyetisyen Cansu Arslan Kurban Bayramına sayılı günler kala bayramda et tüketiminde dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
Medicana Sivas Hastanesi Bariatrik Cerrahi Diyetisyeni Cansu Arslan, Kurban Bayramında nasıl beslenilmesi gerektiğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Arslan, “Kurban Bayramının gelmesiyle birlikte kırmızı et tüketimimiz artıyor. Kırmızı et iyi kalite hayvansal protein kaynağıdır. Bununla birlikte A, B6, B12 vitaminlerini ve demir, çinko, fosfor, magnezyum minerallerini içerir. Kırmızı etin fazla miktarda ve uygun olmayan pişirme ilkeleri ile hazırlanması başta hipertansiyon, diyabet, koronerkalp hastalığı olan bireyleri ve özellikle 65 yaş üzeri bireyleri olumsuz etkilemektedir’’ dedi.

Ete kekik, salatalara sumak
Cansu Arslan “Beslenmemizde yapacağımız dokunuşlarla bayramı daha sağlıklı geçirmekse elbette mümkün. Kekik ve sumak fazla kırmızı et tüketimiyle yorulan midebağırsak sistemimize destek olan 2 önemli bitkidir. Ete kekik, salatalara sumak eklenmelidir. Kekik etler hazırlanırken kullanılırsa etlerin mikrobiyal yükünü azaltır, etin hazmını kolaylaştırır. Kolesterol dengeleyici bir özelliğe de sahiptir. İçeriğindeki bileşenler sayesinde bağırsak ve mide kramplarını azaltır; şişkinlik ve gaz problemleri için de yatıştırıcıdır. Sumak ise yeşillik ve soğan salatalarına eklenmektedir. Et yemeklerinin yanında yer verdiğimiz salatalara sumak eklemek hem soğan gibi keskin kokulu besinlerin kokusunu azaltır hem de kolesterol, tirigliserid düzeylerimizin azalmasına yardımcıdır. Sumak aynı zamanda iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesini yükseltir. Kalp hastalıklarına karşı koyucudur. Enfeksiyonlara karşı da vücudu korur, kan şekerini dengeler. Kilo yönetiminde ise yardımcı olan bir bitkidir’’ ifadelerini kullandı.

“Etler 24 saat dinlendirilmelidir”
Arslan, kesilen etlerin fazla dışarıda bekletilmemesi gerektiğini belirterek “Etler iyi pişmesi, kolay sindirilmesi için mümkünse en az 24 saat dinlendirilmelidir. Haşlama buğulama pişirme yöntemi ilk tercih olmalıdır. Kavurma yapacaksak etlere fazladan yağ eklememeli, kendi yağı ile pişirilmelidir. Kesilen etler fazla dışarıda bekletilmeden kıyma ya da kuşbaşı şeklinde tekli paketlemeli ve eksi 18 santigrat derecede en fazla 36 ay saklayabileceğimiz unutulmamalıdır” dedi.

Sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmekte fayda var
Diyetisyen Cansu Arslan, Kurban Bayramında hamur işi tatlılardan uzak durulması gerektiğini belirterek, “Bayramda tatlı tüketimi konusunda da şerbetli ve hamur işi tatlılardan uzak durmamız gerekir. Bunun yerine yaz aylarında tüketimi daha hafif olan kazandibi, aşure gibi sütlü, meyveli tatlılara öncelik verilmelidir. Günlük yürüyüşlerimize ve su tüketimimize de devam etmemiz gerektiğini hatırlatmak istiyorum” şeklinde konuştu.

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