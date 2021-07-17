Duygu dolu anlar yaşadılar Sivas'ta öğrenci ve okul idarecileri, 15 Temmuz darbe girişimi ve halkın destansı direnişini konu alan "15/07 Şafak Vakti" filmini izledi. Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde beyaz perde ile buluşan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sivas'ta öğrenci ve okul idarecileri, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı darbe girişimine karşı Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filmini seyretti.

Hain darbe girişiminin 5. yıl dönümünde beyaz perde ile buluşan film, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sivas Belediyesi'nin ev sahipliğinde ilk olarak öğrenciler için gösterime sunulan filmi daha sonra okul idarecileri izledi. Okul idarecilerine Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da eşlik etti.

Öğrenci ve okul idarecilerini darbe girişimi ve milletin zaferini konu alan anlamlı bir filmi izlemek için bir araya getiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür eden Savaşçı; "Milletimiz 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında destansı bir mücadele ortaya koyarak asıl darbeyi Türkiye'yi bölmek ve parçalamak isteyenlere vurmuştur. Vatanı için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen ve tankın, topun, tüfeğin, savaş uçaklarının karşısına dikilen bu asil millet, Çanakkale ruhunun her zaman diri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Bu vesile ile vatan için can veren tüm şehitlerimizi ve ebedi aleme göçen gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.

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