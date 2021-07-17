Eşinin tabancayla öldürdüğü Özel Hareket polisi, toprağa verildi



Eraydın AYTEKİNArife Defne ARSLAN/SİVAS, (DHA)SAMSUN´da tartıştığı eşi Yasemin Çitil (26) tarafından tabancayla vurularak öldürülen Özel Harekat polisi Emrullah Çitil (31), memleketi Sivas'ta toprağa verildi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi´nde meydana geldi. 5 yıllık evli 3 yaşında bir erkek çocukları bulunan Yasemin ve Emrullah Çitil arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yasemin Çitil, silahını aldığı Özel Harekat polisi eşi Emrullah Çitil´e tek el ateş etti. Yaralanan Emrullah Çitil, 1´inci kattaki evlerinin balkonundan kaldırıma düştü. Yüzüstü beton zemine düşen Emrullah Çitil´e eşi balkondan 2 el daha ateş etti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Emrullah Çitil, kurtarılamadı. Gözaltına alınan Yasemin Çitil ise 'eşi kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı.

Otopsi işlemlerinin ardından polis memuru Emrullah Çitil'in cenazesi memleketi Sivas'a gönderildi. Emrullah Çitil için öğlen namazı Ay Yıldız Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza polis memurunun babası İhsan Çitil, yakınları, silah arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Çitil, sıra mezarlığında dualar eşliğinde toprağa verildi. Cenazede Çitil'in yakınlarının üzgün olduğu görüldü.

Yakınları, Çitil çiftinin şiddetli geçimsizlik yaşadığını, boşanma aşamasına geldiklerini ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN-Arife Defne ARSLAN

2021-07-17 14:08:32



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