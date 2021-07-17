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Belediye başkanından gençlerle elektrikli scooter yarışı 

DHA

Belediye başkanından gençlerle elektrikli scooter yarışı 


SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan elektrikli scooter'lar, halkın kullanımına sunuldu. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, gençlerle scooter yarışı yaptı. 
Türkiye'de kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterl'ar, Sivas'ta da belediye tarafından hizmete sunuldu. İki tekerlekli mikro mobilite araçlar, ilk olarak mesire alanlarına, yürüyüş ve bisiklet yollarına yerleştirildi. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda yapımı tamamlanan yürüyüş ve bisiklet yolunda düzenlenen tanıtımda Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, önce koşarak sonra da scooter kullanarak, gençlerle yarıştı. 
Kısa mesafelerde çevreci ve güvenli ulaşım imkanı sağlayan ve Türk mühendisler tarafından yazılımları geliştirilen, takip modüllü yazılımı da olan scooter'lar, saatte 35 kilometre hıza çıkabiliyor ve 50 kilometre menzile ulaşıyor. Cep telefonuna indirilen uygulamayla en yakındaki scooter'a ulaşacak kullanıcılar, araçları istasyona bağlı kalmadan yine istedikleri yerde uygulama üzerinden kaydederek bırakabilecek.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2021-07-17 16:09:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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