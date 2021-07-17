Sivasspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme maçı öncesi Bolu Gerede'de kamp çalışmalarını sürdürdü. Yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de çalışmalara katıldı.

Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme turunda 22 Temmuz'da Moldova temsilcisi Petrocub ile oynayacağı maç öncesi Gerede'deki kamp çalışmalarına devam etti. Kırmızı-beyazlılar bir günlük iznin ardından yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 16'ncı gününde tek antrenman yaptı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması ile geniş alan çok pas çalışması yapan futbolcular, son bölümde ise 3 grup halinde çift kale maç oynadı. Antrenmanda yeni transferler Dimitrios Goutas ve Leke James de yer aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenman görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-07-17 16:34:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.