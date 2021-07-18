Kontrolden çıkıp şarampole uçtu, 3’ü çocuk 6 yaralı

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Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza D100 Karayolu Sivas’ın Koyulhisar ilçesi geçişi Sugözü Köyü kavşağında meydana geldi. İstanbul’dan Kars istikametine gittiği öğrenilen E.A. yönetimindeki 34 PM 6912 plakalı Renault marka otomobil bilinmeyen bir nedende yoldan çıkarak şarampole uçtu. Araçta bulunan 3’ü çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale Suşehri Devlet Hastanesinde yapıldı. Durumu ağır olan 3 yaralı Sivas’a sevk edildi. Araçta bulunanların bayram tatili için memleketlerine gittiği tahmin ediliyor. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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