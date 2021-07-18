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Sivasspor’da Hakan Arslan’a sürpriz doğum günü

İHA

Sivasspor’da Hakan Arslan’a sürpriz doğum günü

DG Sivasspor takım kaptanlarından Hakan Arslan'ın doğum günü teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.
Sivasspor'un Gerede'de yeni sezon öncesi kamp yaptığı otelde futbolcu Hakan Arslan için sürpriz bir organizasyon düzenlendi. Hakan, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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