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Uzmanı uyardı, aşırı sıcaklar kalp hastaları için ölümcül olabilir Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, rekor sıcakların yaşandığı şu günlerde aşırı sıcakların kalp hastalarında ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.

İHA

Uzmanı uyardı, aşırı sıcaklar kalp hastaları için ölümcül olabilir Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, rekor sıcakların yaşandığı şu günlerde aşırı sıcakların kalp hastalarında ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, rekor sıcakların yaşandığı şu günlerde aşırı sıcakların kalp hastalarında ölümcül riskler doğurabileceğini söyledi.
Son asrın en sıcak günleri yaşandığı şu günlerde uzmanlar özellikle kronik rahatsızlıkları bulunanları dikkat etmeleri gerekenler konusunda uyarıyor. Sivas Medicana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, kavuran sıcakların özellikle kalp hastaları için ölümcül riskler doğurabileceğini ifade edip, kalp hastalarının güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda mümkün olduğunca serin yerde kalmaları gerektiğine dikkat çekti. Yücel yaptığı açıklamada, “Mevsimsel olarak baktığımız zaman sıcak havaların gelmesi ile birlikte kalp hastalarının dikkat etmesi gereken önemli hususlar yer almaktadır. Hastalarımızın dikkat etmesi gereken en önemli noktalardan biri, çok sıcak havalarda veya güneş ışınlarının dik geldiği safhalarda mümkün olduğunca serin yerde kalmalarını istiyoruz. Mümkün olduğu kadar sabah ya da akşam serinliğinde dışarı çıksınlar. Çünkü öğlen saatinde çıktığımız zaman bahsettiğimiz gibi yoğun sıvı kaybı neticesinde istemediğimiz komplikasyonlar, ölümcül kalp ritim bozuklukları, kalp spazmları, kalp damarlarında ciddi problemler ortaya çıkabilmektedir. Özellikle sıcak havalarda serin yerlerde bulunmayı, ille de çıkmamız gerekiyorsa sabah ya da akşam serinliğinde çıkmamız bizim için çok önem arz etmektedir “dedi.
Sıcak havada soğuk suya atlamayın
Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hasan Yücel, sıcakta güneşlenip sonra hızla soğuk bir suya atlayınca ciddi bir ısı farkı oluşturduğunu ve kalpte zorlayıcı etkiler meydana getirdiğini söyledi. Yücel, “Kalp hastaları tatile gittiği zaman ne yapabilir. Sırf kalp hastası için değil normal sağlıklı bir birey içinde aynı şeyi söyleyebiliriz. Güneş ışınlarının dik geldiği en sıcak dönemde havuza ve ya denize girmelerini önermemekteyiz. Çünkü aşırı sıcaktan sonra hızla soğuk bir suya atlamak ciddi bir ısı farkı oluşturmakta ve kalp üzerine zorlayıcı etkiler meydana getirmektedir. Bu da kalp hastalıkları noktasında hastamızda istemeyeceğimiz komplikasyonlar, sorunlar ortaya çıkarmaktadır. O yüzden dediğim gibi denize gireceksek serinlikte veya akşam. Serinlik derken güneş ışığının dik gelmediği sabah erken saatleri veya akşamüzeri öğleden sonra şeklinde denize girmeleri bizim tavsiye edeceğimiz noktalardır. “ dedi.
Sıvı alımını aksatmayın
Kalp hastalarının spor yapabileceğini fakat sıvı alımını aksatmamaları gerektiğini belirten, Yücel, “ Kalp hastaları spor yapabilirler mi? Evet yapabilirler ama belirttiğimiz gibi sıvı alımını kesinlikle aksatmamaları gerekmektedir. Sporla beraber aşırı sıcak havanında etkisiyle yoğun terle sıvı kaybı ortaya çıkmakta bu da kalbin iş yükünü artırmakta, kalp hızını artırmaktadır. Bunu engelleme içinde yoğun su tüketimi, sıvı tüketimi mutlaka bizim vazgeçilmezlerimiz arasında olmalıdır. “şeklinde konuştu.

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