'Kiraz' tüfekle vurularak öldürüldü



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Adem Sarıkaya'nın çalıştığı iskele deposunda baktığı 2,5 yaşındaki 'Kiraz' isimli cane corso cinsi köpeği, av tüfeği ile vurularak öldürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi 18'inci Sokak'ta meydana geldi. Adem Sarıkaya, çalıştığı iskele deposunda baktığı köpeği Kiraz'ı sabah geldiğinde yerde hareketsiz yatarken buldu. Sarıkaya, yanına gittiği köpeğin vücudunun çeşitli yerlerinde saçma izlerine rastladı, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) polisleri, yapılan incelemenin ardından köpeği vuran kişinin bulunması için çalışma başlattı.

Çok üzgün olduğunu belirten Adem Sarıkaya, "Köpeğimi 2 yıldır besliyordum. Biz cumartesi günü akşam buradan ayrıldık. Bugün geldiğimizde köpeğimi çevrede göremedim. Baktığımda köpeğim köşede hareketsiz yatıyordu. Vücudunda saçma izlerini far kettim. Hemen polisi aradım. Bunu yapanların bulunmasını istiyorum, şikayetçiyim. Saldırgan bir köpek de değildi. Şüphelendiğim birisi yok" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-07-19 11:56:01



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