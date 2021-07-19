Sivas'ta 38 derece sıcakta bayram alışverişi yoğunluğu



Arife Defne ARSLANAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS´ta Kurban Bayramı arifesinde 38 derecelik sıcağa rağmen cadde ve sokaklarda alışveriş yoğunluğu yaşandı.

Koronavirüsün gölgesinde geçen bayramların ardından, ilk kısıtlamasız bayram için vatandaşlar arife gününde alışveriş yapmak için çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu. Kentin en işlek caddelerinden olan Sirer ve Atatürk caddelerinde kalabalığın normalin üzerinde olduğu görüldü. Kentte 38 derecelik sıcağa rağmen vatandaşlar bayram alışverişi yaptı.

Dükkan önüne tezgah kuran esnaftan Onur Çiçek (17), "Şu an aşırı sıcak bir hava ve yoğun da bir kalabalık var. Ama olsun, buna değer. Önceki bayramlar kısıtlamadan dolayı böyle olmuyordu. Neşeliyiz, işlerimiz de iyi gidiyor. Hava sıcak ama inşallah akşam daha güzel olacak" dedi.

`BÖYLESİ GÜNLERİ ÖZLEMİŞİZ´

Alışveriş yapan Mustafa Kurtulan (22) ise, "Bugün arife günü ve kısıtlamasız ilk bayram. İnsanlar da bunun serbestliğinden dolayı alışverişe çıkmış durumda. Kısıtlamasız ilk bayram olduğu için şehir dışından Sivas´taki akrabalarını görmek için gelen vatandaşlarımızın sayısı da oldukça fazla. Hava biraz sıcak ancak buna rağmen alışverişe çıktık. Böylesi günleri, eski normalleri özlemişiz. Biraz onun özlemini dindiriyoruz biraz da bayram telaşı ile günü bitirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

'TEDBİRLERİ ELDEN BIRAKMAYALIM'

Tülay Selvi (45) de, "Öncelikle tedbirleri elden bırakmayalım diyorum. Vakalarımız bir ara düştü, ancak şu an yeniden yükselişte. Bayramımızın ve geleceğimizin daha güzel olması için lütfen dikkat diyorum. Büyüklerimizi tabi ki ziyaret etmeyi isteriz ama biz bu bayramda kimseyi ziyaret etmeyeceğiz. Sadece kurbanımızı kesmekle yetineceğiz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

2021-07-19 17:05:32



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