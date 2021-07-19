Kiraz tüfekle vurularak öldürüldü Sivas’ta "Kiraz'' adındaki cins köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü

Sivas’ta "Kiraz'' adındaki cins köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, olay Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi'nde bulunan inşaat iskelesi deposunda meydana geldi. Sabah çalıştığı iş yerine gelen Aykut Sarıkaya, köpeğinin yerde kanlar içerisinde hareketsiz yattığını fark etti. Sarıkaya, köpeğini incelediğinde büyük bir şok yaşadı. "Kiraz'' ismini verdiği cani corsa cinsi köpeğinin tüfekle vurularak öldüğünü anlayan Sarıkaya, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerinde Çevre Doğa Hayvan Koruma Şubesi (HAYDİ) ekipleri tarafından yapılan incelemede, köpeğin tüfekle vurulduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



“Kendi halinde bir köpekti’’

Köpeğin sahibi Aykut Sarıkaya, köpeğin saldırgan olmadığını, kendi halinde bir köpek olduğunu belirterek, “Cumartesi günü saat 88 buçuk arasında biz buradan ayrıldık iş yerinden. Pazartesi saat 8’de geldiğimde köpeğimi göremedim. Arkadaşım köpeğimin yattığını söyledi. Gelip baktığımda çeşitli yerlerinde saçma izleri olduğunu gördüm. Görünce direk polisi aradım. Şikayetçiyim. Saldırgan bir köpekte değil, kendi halinde bir köpekti. Şüphelendiğim herhangi bir kimsede yok’’ dedi.

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