Sivasspor Avrupa’da 15. maçına çıkıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda yarın Moldova temsilcisi Petrocub ile deplasmanda karşılaşacak DG Sivasspor, Avrupa kupalarında 15. maçına çıkacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, yarın deplasmanda Petrocub’a konuk olacak. Zimbru Stadyumu’nda saat 20.00’da başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu’ndan Jeremie Pignard yönetecek. Maça galibiyet için çıkacak olan kırmızıbeyazlılar, rakibini yenip Avrupa maçlarına güzel bir başlangıç yapmak istiyor.



5 eksik var

Kırmızıbeyazlılarda bu zorlu mücadele öncesi 5 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Erdoğan Yeşilyurt’un yanı sıra Alaaddin Okumuş, Furkan Sağman ve Samba Camara Petrocub karşısında takımlarını yalnız bırakacak.



Avrupa’daki 15. maç

Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Petrocub mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 15. maçına çıkacak. Kırmızıbeyazlı ekip, geride kalan 14 müsabakada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 15 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 29 gole engel olamadı.

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