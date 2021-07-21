Mustafa Sarıgül: Çiftçimizin yüzü gülmeden gözümüze uyku girmeyecek



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Size söz, çiftçimizin yüzü gülmeden bizim gözümüze uyku girmeyecek. Çiftçimizin ne ekip dikeceğine sadece benim yurttaşım karar verecek. TDP iktidarında ekilmeyen biçilmeyen bir karış tarım arazimiz kalmayacak" dedi.

Kurultay hazırlıklarına devam eden Mustafa Sarıgül, partisinin bayramlaşma programına katılmak üzere Sivas'a geldi. Sarıgül, partisinin il binasında basın toplantısı düzenledi. Sivas'ın milli mücadele dönemlerinin simge şehirlerinden olduğunu söyleyen Sarıgül, "Samsun ve Amasya'dan sonra, Sivas'ta bir araya gelen, Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları, burada, bağımsızlık mücadelesinin, en güçlü adımlarından birini atmışlardır. Sivas´ımız, Cumhuriyetimizin kuruluşunda çok önemlidir, çok kıymetlidir." dedi.

TDP olarak iktidara gelmeleri halinde yeni bir emeklilik sistemini hayata geçireceklerini ve tarımsal faaliyetlerde yenilikler yapacaklarını söyleyen Sarıgül, "Emekli maaşlarının hesaplanmasında gerçek enflasyon verilerini dikkate alacağız. Ama yetmez, buna ek, refah payı uygulamasını da hayata geçireceğiz. Emeklimiz nefes alacak, emeklimiz hak ettiğini alacak, emeklimizin yüzü gülecek. Ayrıca maalesef, sadece emeklimiz, memurumuz, işçimiz değil, çiftçimiz de zor durumda. Tarımsal üretimde zorluğumuz var. Size söz, çiftçimizin yüzü gülmeden bizim gözümüze uyku girmeyecek. Çiftçimizin ne ekip dikeceğine sadece benim yurttaşım karar verecek. TDP iktidarında ekilmeyen biçilmeyen bir karış tarım arazimiz kalmayacak. Size söz havalimanlarına, otoyollara, hastanelere verilen garanti, çiftçimize de alım garantisi verilecek. Başka sözlerimiz de var ve tabi ki başka sorularımız da. Daha soracak çok sorumuz, gidilecek çok yolumuz var. Bu nedenle diyoruz ki, biz vatandaşlarımızın sorunlarını biliyoruz, bunların çarelerini de biliyoruz. Az kaldı, bunların hepsini birlikte hayata geçireceğiz. Az kaldı, birlikte gülümseyeceğiz" dedi.

Toplantının ardından Sarıgül, Malatya'ya gitmek üzere kentten ayrıldı. DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2021-07-21 14:28:47



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