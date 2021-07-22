Virajı alamayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza AnkaraMalatya karayolu üzerinde meydana geldi. Pınarbaşı ilçesinden Gürün ilçesi istikametine giden H.İ.M. idaresindeki 70 AAS 442 plakalı otomobil, Gürün ilçesine yaklaştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.M., R.Ç., M.E.M. ve İ.A.C. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.