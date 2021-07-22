Virajı alamayan otomobil takla attı: 5 yaralı

Bakan Koca paylaştı: Ya tedbir ve aşı, ya kısır döngü!

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza AnkaraMalatya karayolu üzerinde meydana geldi. Pınarbaşı ilçesinden Gürün ilçesi istikametine giden H.İ.M. idaresindeki 70 AAS 442 plakalı otomobil, Gürün ilçesine yaklaştığı sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan S.M., R.Ç., M.E.M. ve İ.A.C. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.