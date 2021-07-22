Yiğidolar, UEFA maçını dev ekranda izledi

DG Sivassporlu taraftarlar takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Petrocub ile oynadığı maçını şehir meydanındaki dev ekrandan izledi.

Sivas’ta binlerce vatandaş, Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Moldova temsilcisi Petrocub ile karşı karşıya geldiği müsabakayı Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde dev ekranda takip etti.

Sivas Belediyesi heyecan dolu maçı izlemek isteyen taraftarlar için dev ekran kurup sandalyeler yerleştirildi. Maçın başlama düdüğü öncesi alanı dolduran taraftarlar, maçı izlemeye başladı. Taraftarlar zaman zaman takımları lehine tezahürat yaptı. Vatandaşlar ve taraftarlar maç arasında ve 10 Sivasspor’un üstünlüğü ile sona eren ilk yarı sonrası takıma destek vererek sevinç gösterisi yaptı.

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