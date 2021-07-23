Sivasspor 2 gün izin yapacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme ilk maçında Petrocub'ı deplasmanda mağlup eden DG Sivasspor’da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay, futbolcuları 2 gün izin verdi.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında deplasmanda Petrocub'ı Caner Osmanpaşa'nın golüyle 10 mağlup eden Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay tarafından futbolculara 2 gün izin verildi.
Kırmızıbeyazlı takım 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Petrocub ile sahasında oynayacağı rövanş mücadelesinin hazırlıkları için pazar günü kulüp tesislerinde toplanacak ve saat 17.00'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın ilk idmanına başlayacak.
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