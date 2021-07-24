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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, 6 futbolcusuna teşekkür etti

İHA

Sivasspor, 6 futbolcusuna teşekkür etti

DG Sivasspor, sözleşmeleri sona eren futbolcular Arouna Kone, Robin Yalçın, Serhiy Rybalka, Claudemir, Casimir Ninga ve Tyler Boyd’a teşekkür etti.
Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri sona eren 6 futbolcuyla yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, “20202021 sezonunun sona ermesiyle birlikte kulübümüzle olan sözleşmeleri sona eren, Arouna Kone'ye, Robin Yalçın'a, Serhiy Rybalka'ya, Claudemir'e, Casimir Ninga'ya ve Tyler Boyd’a bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz” ifadesi kullanıldı.

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