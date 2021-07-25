Sivasspor-Petrocub maçının bilet satışı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda DG Sivasspor ile Petrocub arasında oynanacak karşılaşmanın biletleri yarın satışa çıkacak.

Sivasspor’un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turunda deplasmanda 10 galip geldiği Petrocub maçının rövanşı 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın biletleri yarın saat 11.00'de satışı çıkacak.

Bilet fiyatları ise şu şekilde belirlendi:

Kale Arkası Tribün 25 TL, Maraton Tribün 50, VIP Tribün 70.

Konu ile ilgili kırmızıbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“UEFA tarafından alınan karar gereği stadyum kapasitelerinin yüzde 50'si oranında seyirci alınacak. Karşılaşma için kağıt bilet satışı yapılacağı açıklandı. Passolig kartı olan taraftarımız dilediği takdirde biletini Passolig karta yükletebilir.

Bilet satışında HES Kodu ve TC kimlik numarası zorunluluğu olacaktır. Türk ve yabancı uyruklu vatandaşlar, Hes Kodu almak için https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret edebilir.

Biletler, kent meydanında ve Yeni 4 Eylül Stadyumu Güney Kale Arkasında bulunan Passolig noktasından satılacaktır. Gişeler 10.00 il 18.00 saatleri arasında hizmet verecektir. www.passo.com.tr internet sitesinden de bilet satışı yapılacaktır. İnternetten alınan biletlerde sistem tarafından verilecek biletin PDF formasında çıktısı alınmalıdır.”

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