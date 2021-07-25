Sivas Belediyespor, sezona tempolu hazırlanıyor

Sivas Belediyespor, 20212022 futbol sezonu öncesi 2. etap Sivas kampı kapsamında çalışmalarına devam ediyor.
TFF 2. lig takımlarından Sivas Belediyespor’da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Teknik Direktör Özer Karadaş ve yardımcıları nezaretinde Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman koşuyla başlayıp, 5’e 2 kapma, pas ve şut çalışmasıyla devam etti. Ardından kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla yapan yeşilbeyazlı takım, idmanı çift kale maçla tamamladı.
Sivas Belediyespor akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.
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