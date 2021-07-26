DSİ yapıyor, ekonomiye can katacak Sivas’ın Gürün ilçesinde yapımı süren ve birinci kısım inşaatı tamamlanan Gürün Suçatı Sulaması projesi, ekonomiye yılda 606 bin lira katkı sağlayacak

Sivas’ın Gürün ilçesinde yapımı süren ve birinci kısım inşaatı tamamlanan Gürün Suçatı Sulaması projesi, ekonomiye yılda 606 bin lira katkı sağlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Sivas’ta yapılan yatırımlar ile birlikte ilin verimli topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Sivas ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız; Bu kapsamda Sivas Gürün Suçatı Sulaması birinci kısım inşaatında bin 10 dekar alanda çalışmaların tamamlanarak sulamaya açıldığını söyledi.

Yıldız, “Projenin birinci kısmı tamamlanmış olup; 6922 m HDPE boru döşenmiştir. Ayrıca 30 adet sanat yapısı yapılmıştır. Projeden milli ekonomiye yılda 606 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.

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