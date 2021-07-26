Sivas Belediyespor’da 2. etap Sivas kampı sürüyor

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Sivas Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor, bugün sabah yaptığı antrenmanla 2. etap Sivas kampı çalışmalarını sürdürdü.

Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksinde Teknik Direktör Özer Karadaş ve ekibi nezaretinde yapılan idman 1 saat 30 dakika sürdü. Antrenman koşuyla başlayıp, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Ardından antrenman kondisyon ve kuvvet çalışmasıyla sona erdi.

Sivas Belediyespor, bugün akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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