Sivas Valisi’nden, Sivasspor’a UEFA maçı öncesi baklava dopingi

Sivas Valisi Salih Ayhan, DG Sivasspor Kulübü’nü ziyaret etti. Ayhan, Petrocub maçı için başarı dileklerini iletip, futbolculara baklava ikram etti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme rövanş maçında perşembe günü Moldova temsilcisi Petrocub ile karşılaşacak Sivasspor’u ziyaret ederek, kırmızıbeyazlı ekibe başarı dileklerini iletti.

Yiğidolar’ın, Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanda takımla bir araya gelen Vali Ayhan, Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Erdal Sarılar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve futbolcularla sohbet ederek, kırmızıbeyazlı takıma Petrocub maçında başarı dileklerini iletip, sporculara baklava ikram etti.

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