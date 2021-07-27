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Kızılırmak'ı besleyen Tecer Irmağı kurudu

DHA

Kızılırmak'ı besleyen Tecer Irmağı kurudu


Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/ULAŞ (Sivas), (DHA)SİVAS'ta Kızılırmak Nehri'ni de besleyen, bölgenin önemli su kaynaklarından Tecer Irmağı'nın Ulaş ilçesinden geçen bölümleri, kuraklık ve kontrolsüz sulama nedeniyle tamamen kurudu. Tecer Dağı'ndan kaynayan suyun azalması, ırmağı olumsuz etkiledi. 
Sivas'ın Ulaş ilçesi yakınlarında bulunan Tecer Dağı'ndan çıkarak, Kızılırmak Nehri'ne dökülen Tecer Irmağı'nın ilçeden geçen kısımları, tamamen kurudu. Bölgenin önemli su kaynaklarından olan Tecer Irmağı, üzerindeki tarlaların kontrolsüz sulanması ve kaynak suyunun azalması nedeniyle olumsuz etkilendi. Yakın zamana kadar temiz ve gür akan ırmağın ilçe içinden geçen yatak kısmı, boş kaldı. Susuz ırmak yatağı, dronla havadan da görüntülendi. 
'ACI VERİCİ'
Kızılırmak Nehri'nin beslenmesinde Tecer Irmağı'nın önemli kol olduğunu söyleyen Su Ürünleri Mühendisi Murat Sulakçı, "Artık Tecer Irmağı'nın yatağı üzerinde yürüyebiliyoruz. Geçmiş yıllarda buralar dolu dolu akıyordu. Kuraklıktan dolayı şu an zemindeyiz. Gerçekten acı verici bir durum. Bizim gençliğimizde yakın bir zamana kadar insanlar burada yüzüyordu, kadınlarımız halı ve yünlerini dahi yıkarlardı çünkü çok temiz bir suyumuz vardı. Şimdi maalesef kanalizasyon atıkları olsun, çevre kirliliği olsun had safhaya ulaştı. Halk sağlığı açısından da artık ilçemizi tehdit eder bir hale geldi. Çevredeki tarım üreticileri de 24 saat boyunca vahşi sulama yapıyor. Irmak yatağına gelecek su kalmıyor. Dolayısıyla burada yaşayan bütün canlılarımızın ölümüne sebep oluyor. Ben su ürünleri mühendisi olarak bu durumdan son derece üzüntü duyuyorum. Buradaki canlıların yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için suyun ırmak yatağında olması gerekiyor. Burası tarımsal sulamada bölge çiftçisine hayat veren bir ırmaktı. Şu anda herhangi bir su akışı yok. Zeminin üzerinde geziyoruz. Bölge çiftçisi de son derece mağdur. Tecer Irmağı artık bitmiş durumda" diye konuştu. 
İlçede yaşayan İsrafil Avcı ise "Evim hemen ırmak kenarında. Maalesef hoş bir görüntü değil. Evlerde şu an kokudan dolayı camlarımızı açamıyoruz. Önceden burada oldukça fazla su vardı. Gençlerimiz yüzüyor, balık tutuyorlardı. Şu anki durum ortada. Futbol takımları gelse burada ırmak zemininde maç yaparlar. İlerde tarlalar sulanıyor ama burası hiç kimsenin umurunda değil. Her taraf pislik içerisinde. Yetkililerden konuya el atmalarını Ulaş halkı olarak rica ediyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas / Ulaş Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ
2021-07-27 11:11:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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