Bahçeşehir Koleji, Sivasspor’a sponsor oldu

DG Sivasspor ile Bahçeşehir Koleji arasında imzalanan protokolle Sivas 4 Eylül Stadyumu’nun ismi, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu olarak değiştirildi.

Sivasspor'un maçlarını oynadığı 27 bin 532 kişi kapasiteli 4 Eylül Stadyumu’nun isim haklarıyla ilgili Sivasspor Yönetim Kurulu, Bahçeşehir Koleji ile anlaştı. Statta gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkan Faruk Taşseten ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Aslan: “Sivasspor’u çok seviyoruz”

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti ve Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, törende yaptığı konuşmada, Bahçeşehir Koleji olarak her zaman, spor ve sanatı eğitimin ayrılmaz parçaları olarak gördüklerini belirterek, “Eğitim öğretim hizmeti verdiğimiz 134 kampüsümüzün bulunduğu 63 ayrı ilde, öğrencilerimizin sporu sevmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha önce de bu bağlamda iş birliği yaptığımız Sivasspor ile bu sene yollarımız tekrar kesişti. Sivasspor'u çok seviyoruz. Sivasspor camiası centilmenliği ile Türkiye'nin ilgisini çeken ve herkesin maçlarını ilgiyle takip ettiği bir kulüp. Yeni sezonda, Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu olacak. Perşembe günü Avrupa maçında bu isimle bir üst tura çıkacak ve başarılı olacak. Sponsorluğumuz her iki kuruma da hayırlı, uğurlu olsun” diye konuştu.



“Hayırlı, uğurlu olsun”

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da anlaşmanın hayırlı olmasını dileyerek, “Bahçeşehir Eğitim Kurumları Türkiye’nin çok önemli eğitim kurumlarından bir tanesi. Kendileri de sosyal sorumluluk projeleri gereği hem futbola, hem spor ve sanata büyük önem veren bir kurum. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sponsorluklarından bir tanesini de stadyumumuz için kullanmayı tercih ettiler, bundan dolayı teşekkür ederiz. Bu birliktelik çok güzel, önemli başarıların adının konacağı yer olur burası. Euro Cup’ta ülkemizi temsil edecek Bahçeşehir Koleji’nin sponsor olduğu takıma ayrıca başarılar diliyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Konuşmanın ardından 1 yıllık isim sponsorluğu anlaşması imzalandı. Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Üyesi Ali Arslan, günün anısına Otyakmaz’a basketbol takımının formasını hediye etti.

