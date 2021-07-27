Yiğidolar, Petrocub maçına hazırlanıyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Petrocub ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından savunma ve hücum çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve şut çalışması yaptı.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla Petrocub maçının hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Petrocub 29 Temmuz Perşembe günü saat 20.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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