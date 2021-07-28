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Bilgin'den Özcan'ın söylemine 'faşist' benzetmesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mültecilerle ilgili olumsuz açıklama ve uygulamaları “Faşist bir uygulama olarak görüyorum’’ şeklinde değerlendirdi

İHA

Bilgin'den Özcan'ın söylemine 'faşist' benzetmesi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin mültecilerle ilgili olumsuz açıklama ve uygulamaları “Faşist bir uygulama olarak görüyorum’’ şeklinde değerlendirdi

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, mültecilerle ilgili olumsuz açıklama ve uygulamaları “Faşist bir uygulama olarak görüyorum’’ şeklinde değerlendirdi.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başkan Bilgin toplantıda gerçekleştirilen, yapımı devam eden ve planlanan projeler hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Hilmi Bilgin, bir gazetecinin “Türkiye gündeminde çok sık mülteci sorunu var. Çoğu Belediye Başkanı şuanda açıklama yapıyorlar. ‘Göndereceğiz, bulundurmayacağız’ şeklinde. Bununla ilgili Sivas’ta ki son durumumuz nedir?’’ sorusuna da cevap verdi.
Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, kentte yaşayan mültecilerin su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı. Özcan’ın "Gitsinler istiyoruz. Gönderelim gitsin" açıklaması bazı kesimlerce ırkçı bulunup tepki topladı.

“Ayrışmada yok’’
Başkan Bilgin soru üzerine yaptığı açıklamada, “Bizim Sivas’ta Allah’a şükürler olsun öyle bir sorunumuz yok. Biz Osmanlının torunları olarak bu noktada devletimizin aldığı milli güvenlik kurulu kararlar ve tedbirler doğrultusunda Sivas Belediyesi olarak bize düşen bir husus olursa ki Sivas’ta sıkıntı yok. Hemşerilerimizden de Allah razı olsun. Bu noktada Sivas’ımızda misafir ettiğimiz mülteciler noktasında böyle bir ayrışmada yok, sıkıntı da yok. Bilakis özellikle kırsal kesimde tarım ve hayvancılıkla uğraşan kesimde bu noktada özellikle çobanlık yapanlar noktasında da o sektörün bugün mülteci olarak adlandırdığımız Afgan kökenli hemşerilerimiz adına yürütüldüğü bir durum var’’ dedi.

“Nazi Almanya’sından hiçbir farkımız olmaz’’
Başkan Hilmi Bilgin, “Ben tasvip etmiyorum. Özellikle belli belediyelerin açıkladığı anlayışı. Faşist bir uygulama olarak görüyorum. Bugün kendi partisinden de tepki alan bir durum. Biz su gibi temek bir ihtiyacı insanın rengine, ırkına, cinsiyetine göre ayrımcılık yapacak bir noktaya gelirsek Nazi Almanya’sından hiçbir farkımız olmaz. Biz sosyal devlet gereği anayasamızda yazılı bir maddedir. Türkiye Cumhuriyeti devleti sosyal bir devlet gereği ve büyük bir devlet gereği yardıma muhtaç olan herkese yardım ederek, iç huzuru da bozmayacak tedbirler alarak burada kardeşçe yaşıyoruz. Sivas olarak yaşamaya da devam edeceğiz. İlimiz dışındaki uygulamalarda herkes kendi cevabını kendisi verir’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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