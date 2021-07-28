Sivas’ta araç sayısı artıyor Sivas’ta 2020’nin Haziran ayında 162 bin 891 olan motorlu kara taşıtı sayısı bu yılın aynı ayında 168 bin 590’a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2021 Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK’ten derlenen verilere göre Sivas’ta bulunan trafiğe kayıtlı araç sayısı 2020’nin Haziran ayında 162 bin 891 iken 2021 Haziran ayında 168 bin 590’a yükseldi. Araçların 88 bin 300’ünü otomobil, 33 bin 825’ini traktör, 27 bin 219’unu kamyonet, 8 bin 71’ini motosiklet, 6 bin 235’ini kamyon, 3 bin 127’sini minibüs, bin 255’ini otobüs, 558’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

5 bin 443 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Haziran ayında 5 bin 443 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 720’sini otomobil, 89’unu minibüs, 18’ini otobüs, 866’sını kamyonet, 149’unu kamyon, 155’ini motosiklet, 6’sını özel amaçlı araçlar, 440’ını da traktör oluşturdu.



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