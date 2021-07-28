'Sivas'ın sultanları'na spor ayakkabısı hediye edilecek



Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi, yürüyüşe teşvik etmek amacıyla, 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında başvuru yapan kadınlara spor ayakkabısı hediye edecek. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şimdiye kadar 15 bin başvurunun olduğu kampanya hakkında konuşarak, "Sağlıklı nesiller ve gençler yetişsin istiyoruz" dedi.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi´nde, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın çalışanlarının '24 Temmuz Basın Bayramı´nı kutlayan Bilgin, Sivas´ta temeli atılacak 343 milyon TL değerindeki 13 proje hakkında bilgilendirme yaptı.

SPORA TEŞVİK

Halkı harekete geçirmek amacıyla güvenli yürüyüş yollarını arttırdıklarını anlatan Başkan Bilgin, kadınları spora teşvik etmek için başlatılan spor ayakkabısı kampanyasının yoğun ilgi gördüğünü ifade etti. Bilgin, "Şehrimize son 2 yıldır yürüyüş yolları kazandırdık ve kazandırmaya devam ediyoruz. Işıklandırmalarıyla standart, pırıl pırıl yürüyüş yolları oluşturuyoruz. Yine yaptığımız her parka da yürüyüş yolları yapıyoruz. Çünkü insanlar güvenli ortamlarda yürümek istiyor. Günümüzde hareketsiz bir toplumuz. Biz de yürüyüşe ve spora teşvik edebilmek adına Sivas´ın sultanları sağlıkla yürüsün istedik ve spor ayakkabısı hediye etmeye karar verdik. Bununla ilgili internet üzerinden bir link oluşturduk. Müracaatlarımız devam ediyor, Cuma günü bitecek. Cuma gününden sonra, müracaat eden ve kriterlere uyan tüm hemşerilerimizi spor ayakkabıyla buluşturup yürümeye teşvik edeceğiz. Biz sağlıklı nesiller, sağlıklı gençler istiyoruz. Bunu yaparken de gençlerimizi harekete geçirmek için Belediyespor ve gençlik spor bünyesinde farklı spor etkinlikleri düzenliyoruz. Hanımlarımızın, kızlarımızın spor yapabilmesi için ortamlar oluşturuyoruz. Bunu yaparken de böyle bir kampanya başlattık ve ilgi çok yoğun.15 bin başvuru oldu. İnşallah 15 Ağustos'tan sonra dağıtımları gerçekleştireceğiz. Buna bağlı olarak farklı bölgelerde yürüyüş programları düzenleyerek, farkındalık oluşturacağız" diye konuştu.

'343 MİLYON TL DEĞERİNDE 13 PROJE'

Seçim öncesi verilen sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını belirten Bilgin, "Seçim vaatlerimizin arasında olan 13 projemizin temel atma programını gerçekleştireceğiz. Temelini atacağımız ve maliyeti 343 milyon TL olan bütün projeler, ihalesi yapılmış ve sözleşmeye bağlanmış projeler. Kızılırmak projesinin hayata geçirilebilmesi için öncelikli olarak Kızılırmak'ı atıklardan korumak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile AB desteğiyle birlikte Kızılırmak kolektör hattının ihalesini yaptık. Bu proje, Sivas´a katma değer katacak. İnşallah 2022´nin Kasım ayı gibi bitirilecek. Kolektör çalışması bittikten sonra Kızılırmak Projesi´ni 2022 yılında ete kemiğe büründürecek şekilde hayata geçirmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ PROJESİ SENE SONUNDA BİTECEK'

Güneş Enerjisi Sistemi (GES) projesi hakkında da bilgiler veren Başkan Bilgin, "Amacımız kendi enerjisini kendi üreten ve bu noktada tasarruf eden bir belediyecilik anlayışı ortaya koymak. Bugünkü rakamlarla yaklaşık 22 milyon lira yıllık enerji tüketimimiz var. Şu anda temelini atacağımız 1 MV´lık projemiz var. İlerleyen dönemlerde kuracağımız diğer GES projeleriyle de 7 yıl sonra 22 milyon lirayı kendi kasasında tutup şehrin farklı ihtiyaçları için kullanacağız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLANAyşe Mine EĞÜZ

2021-07-28 15:50:54



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