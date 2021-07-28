SCÜ yurt dışındaki üniversitelerin ilgi odağı oluyor Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinden akademisyenler Erasmus kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret ettiler

Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesi ve Azerbaycan Bakü Devlet Üniversitesinden akademisyenler Erasmus kapsamında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret ettiler.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden yapılan açıklamada; Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Rauf Bey, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Kazakistan Ahmet Yesevi Üniversitesinden akademik personeller üniversite Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu ile birlikte Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız'ı ziyaret ettiler.

Ziyarette Rektör Yıldız, her iki üniversite ile de ikili anlaşmalarının bulunduğunu, her iki üniversiteye de ziyarette bulunduklarını ve ilişkileri daha güçlendirmek istediğini belirtti.

Misafir akademisyenler de bazı alanlarda çift diploma anlaşmaları imzalamak istediklerini ifade ettiler ve üniversitemizin bazı bölümlerini ziyaret ettiler. Üniversitemizi çok beğendiklerini, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde bulunan öğrencilerinin de burada eğitim görmekten memnun olduklarını söylediler.

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