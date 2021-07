Rıza Çalımbay: “Ülke puanı açısından kazanmalıyız” Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: “Kolay bir rakip değil” “İlk maçtaki kadroyu değiştirmeyeceğim”

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında yarın sahasında Moldova ekibi Petrocub ile karşılaşacak olan DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Arkadaşlarıma güveniyorum, herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için bütün gayreti göstereceğiz. Hem ülke puanı açısından ve hem bizim açımızdan kazanmamız gerekiyor” dedi.

DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında yarın oynayacakları Petrocub müsabakası öncesi Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Çalımbay, “Çok güzel bir kamp geçirdikten sonra bizim, taraftar ve Sivasspor’umuz için ve Türkiye’nin puanı açısından çok önemli bir maça gittik. Oradaki ilk maçımızı 10 kazandık. Bu maçın ilk yarısıydı, ikinci yarısında yarın kendi sahamızda oynayacağız. Kolay bir rakip değil, gerçekten çok mücadele eden ve disiplinli bir takım. Eğer iyi konsantre olmazsak, oyunun içinde kalmazsak, çok sıkıntılar yaşayabiliriz. Onun için ilk maçta nasıl disiplinli oynadıysak, aynı şekilde oynamamız gerekiyor, hatta daha üstüne çıkmamız gerekiyor. En büyük avantajlarımızdan bir tanesi de taraftarımızla maçı oynamak. Onların desteğiyle biz çok güzel şeyler başardık, aynısını da onların desteğiyle burada başarmak istiyoruz” cümlelerine yer verdi.



“Çok şanssız şeyler yaşadık”

Geçen sezon Avrupa kupalarına şanssızlık yaşayarak veda ettiklerini hatırlatan Çalımbay, “Geçen sezon gerçekten Avrupa Kupalarında çok şanssız şeyler yaşadık, kadro ve sakatlıklar açısından. sıkıntılar yaşadık. İstediğimiz şekilde bitiremedik, çünkü baktığımız zaman gruptan rahatlıkla çıkabileceğimiz bir gruptu. Ama maalesef bazı aksiliklerden dolayı olmadı. İnşallah bu sene bunu telafi etmeye çalışacağız. Turu geçersek çok çalışacağız” ifadelerini kullandı.



“Oyuncularımıza yürekten inanıyorum”

Avrupa kupalarında takımına sonsuz güvendiğini söyleyen Rıza Çalımbay, “Herkes dışardan baktığı zaman Moldova takımı bu, her türlü yener gözüyle bakılıyor. Ama öyle değil, gerçekten öyle değil. İyi bir takım söylediğim gibi. Eğer bize iyi bir takım çıksaydı, çekinmezdim ama böyle maçlarda bizim daha fazla konsantre olmamız gerekiyor, daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor, daha fazla oyunun içinde olmamız gerekiyor. Kampa geç katılan arkadaşlarımız oldu, onlarda net şekilde hazır değiller. Ama dediğimiz gibi buradaki maç her açıdan önemli olduğu için bizim mutlaka bu maçı çok iyi bir şekilde bitirmemiz gerekiyor. Takımıma inanıyorum, güveniyorum ve taraftarımızın da desteğiyle yarınki maçtan istediğimiz şekilde ayrılırız. Ondan sonra zaten yolumuz Avrupa Kupaları, çok uzun. Sivasspor olarak sonuna kadar gitmeye çalışacağız. İnşallah geçen sene ki gibi sakatlıklar, hastalıklar yaşamazsak iyi bir yerde bitireceğimize ve oyuncularımıza yürekten inanıyorum” şeklinde konuştu.



“Taraftarımız dört dörtlüktü”

Çalımbay, uzun aranın ardından taraftarla buluşacaklarından dolayı mutlu olduklarını da dile getirerek, “Sahamızda hiç mağlubiyet almadık, taraftarımızla beraber mükemmel şekilde bütünleşme vardı. Futbolcu ve taraftar arasındaki bütünleşme dört dörtlüktü. Onların desteğiyle çok maçlar kazandık, taraftarla beraber artık devam olacağını düşünüyoruz. Aramızdaki bazı arkadaşlarımız daha önce hiç taraftarımızla buluşmamıştı. Taraftarlarda artık onları canlı şekilde görecekler. Bazı hazır olmayan arkadaşlarımız var, yeni transfer arkadaşlarımız geç katıldı. Onlar için bu maç çok önemli. Normalde bu maçlar olmasaydı ilk kampımızı yapıp, yurt dışında hazırlık maçlarını oynuyor olacaktık. Ama biz bunu hazırlık maçı olarak görmüyoruz. Bu maçlar diğer arkadaşlarımızın maç temposu kazanmaları açısından çok önemli. Ama her şeyden önemli olan hem ülke puanı açısından ve hem bizim açımızdan kazanmamız gerekiyor” diye konuştu.



“Kadroyu değiştirmeyeceğim”

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, ilk maçtaki kadroyu değiştirmek istemediğini belirterek, “Isaac Cofie sakatlığı nedeniyle 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Onun dışında eksiğimiz yok. Max Gradel, Tokyo Olimpiyatları'nda ülkesinin takımında yer alıyor. Erdoğan Yeşilyurt ameliyat oldu. Aaron Appindangoye ve Samba Camara’nın da sakatlığı devam ediyor” dedi.



“Herkes elinden geleni yapacak”

Rıza Çalımbay, açıklamalarını şu sözlerle noktalandırdı:

“Arkadaşlarıma güveniyorum, herkes elinden geleni yapacak ve kazanmak için bütün gayreti göstereceğiz. İlk maçın 10 bitmesi önemli ama artık eskisi gibi değil, orada kazanınca avantajlı oluyorduk. Onun için onu düşünerek kazanmak için oynayacağız, Futbol prensibimde deplasmanda ve içeride de rakip kim olursa olsun galibiyeti oynayan bir oyun oynatıyorum. Aynısı olacak. İnşallah iyi bir şekilde bitireceğiz.”

