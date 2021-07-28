Sivas’tan 6 ayda 18 patent başvurusu gerçekleştirildi Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre Sivas’ta bu yılın ilk yarısında 18 patent başvurusunda bulunuldu.

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), 2021 yılının ilk yarısında gerçekleştirilen patent başvurularının illere göre dağılımını açıkladı.

TÜRKPATENT verilerinden derlenen bilgilere göre Sivas’ta bu yılın OcakHaziran döneminde 18 patent başvurusunda bulunuldu.

Kentte patent başvurularının aylara göre dağılımı Ocak’ta 3, Şubat’ta 7, Mart’ta 1, Nisan’da 2, Mayıs’ta 1, Haziran’da ise 4 olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.