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Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var

DHA

Kazada yaralanan Azra Nur'un, hayati tehlikesi var


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan'ın (15) hastanedeki tedavisi sürüyor. 
Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Kayseri Caddesi'nde meydana geldi. Fransa'dan tatil için ailesiyle birlikte kente gelen Azra Nur Mübeyra Kaplan ve kardeşi Aleyna Kaplan, cadde üzerinde bulunan su parkında vakit geçirdikten sonra eve gitmek üzere tesisten ayrıldı. İddiaya göre, bu sırada yolun karşısına geçip kendilerini bekleyen Fransa plakalı cipe binmek isterken aniden kontrolsüz bir şekilde yola çıkan Azra Nur Mübeyra Kaplan'a, Murat Türkyılmaz yönetimindeki 58 NE 769 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Azra Nur Mübeyra Kaplan, ihbar üzerine bölgeye çağırılan ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil servisteki ilk müdahale sonrası, beyin cerrahi servisine kaldırılan Kaplan'ın tedavisi devam ediliyor. Bacaklarında kırık bulunan ve kafasında hasar oluşan Kaplan'ın hayati tehlikesi sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Murat Türkyılmaz'ın ise polisteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-07-29 13:39:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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