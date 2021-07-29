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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mecnun Otyakmaz: Kazanarak tur atlamak çok iyi

DHA

Mecnun Otyakmaz: Kazanarak tur atlamak çok iyi


Arife Defne ARSLAN Ayşe Mine EĞÜZ / SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Şimdi artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. Sonradan katılan arkadaşlarımız oldu, henüz takımımız hazır değil. Ama yine de kazanmak güzel" dedi.
UEFA Konferans Ligi 2'nci ön eleme rövanş maçında rakibi Petrocub'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükselen Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tur atladıkları için mutlu olduklarını söyleyen Otyakmaz, "Kazanarak tur atlamak çok iyi. Bu takımın çok maç yaparak bu maça hazırlandığını biliyoruz. Dolayısıyla fizik üstünlüklerini de sahada gördük. Bizim henüz 29'uncu günümüz ve ikinci önemli karşılaşmamız. İkisini de tam hazır olmasak da kazanmayı bildik. Rakibimizin de Dinamo Batumi olduğunu öğrendik. Şimdi artık önümüzdeki hedefimiz Dinamo Batumi. Sonradan katılan arkadaşlarımız oldu, henüz takımımız hazır değil. Ama yine de kazanmak güzel" dedi.
"TARAFTARIMIZLA BİRLİKTE OLMAK ÇOK GÜZEL"
Taraftarla birlikte aldıkları galibiyetten memnun olduklarını söyleyen Otyakmaz, "Taraftarımızla birlikte olmak çok güzel. Gerçekten özlemişiz. Boş stadyumlarda maçınzda zevki olmuyordu. Biraz daha hijyen kurallarına uysak iyi olurdu. Bana birazcık toplu oturduk gibi geldi. Bundan sonraki maçlara aşılarımızı olarak gelmemiz lazım. Aşı konusu çok önemli. Ben bütün taraftarlarımıza aşı olmayı tavsiye ediyorum" diye konuştu.
"AZUBUİKE 1 YILLIĞINA KİRALANDI"
Taransferle ilgili de bilgi veren Otyakmaz, "Sadece bir eksiğimiz var. Azubuike transferinde sona yaklaşıldı. Yarın veya diğer gün aramıza katılır diye düşünüyorum. Bir yıllık kiralık olacak. Kolaylığından dolayı da Göksel Gümüşdağ'a teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Mecnun Otyakmaz açıklaması
 DHA-Spor Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Ayşe Mine EĞÜZ
2021-07-29 22:51:00

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