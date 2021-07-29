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DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Petrocub’u 10 yendikleri maçın ardından paylaşımda bulundu. Çalımbay, “Takımımla gurur duyuyorum” dedi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Petrocub’u 10 yenerek bir üst tura yükselen Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, maç sonu galibiyet paylaşımı yaptı.

Sosyal medya hesabından sevinç ve takımın kadro fotoğrafını paylaşan Çalımbay paylaşıma; “Takımımla gurur duyuyorum. Taraftarımıza kavuştuğumuz bu önemli akşamda onlara galibiyet hediye ettiğimiz için mutluyuz” notunu ekledi.

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni kazandı.

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