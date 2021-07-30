Kulüplerden Sivasspor’a tebrik mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DG Sivasspor’un, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ndeki 10’lık Petrocub galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor, BB Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor bir kutlama mesajı yayınladı.

Süper Lig takımları, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön eleme turu rövanş maçında ağırladığı Petrocub’u 21 mağlup eden Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

İlk olarak Çaykur Rizespor sosyal medya hesabından, “Tebrikler Sivasspor Kulübü. Çaykur Rizespor olarak, UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Moldova ekibi FC Petrocub Hincesti'yi mağlup ederek bir üst tura çıkan Demir Grup Sivasspor’u tebrik ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Erzurumspor ise tebrik mesajında, “Tebrikler Sivasspor Kulübü” dedi.

Malatya temsilcisi Yeni Malatyaspor da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşıma, “Tebrikler Sivasspor Kulübü” notunu ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.