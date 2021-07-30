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Özhaseki: "Küçük de olsa minyon da olsa bir kreş yapmaları takdire şayandır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyenin bir kreşin temel atma töreniyle ilgili, "Heykel yapmaktan veyahut da tuhaf tuhaf işlerle uğraşmaktan bazen tek katlı da olsa küçük de olsa minyon da olsa bir kreş yapmaları takdire şayandır" dedi

İHA

Özhaseki: "Küçük de olsa minyon da olsa bir kreş yapmaları takdire şayandır" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyenin bir kreşin temel atma töreniyle ilgili, "Heykel yapmaktan veyahut da tuhaf tuhaf işlerle uğraşmaktan bazen tek katlı da olsa küçük de olsa minyon da olsa bir kreş yapmaları takdire şayandır" dedi

Sivas’ta düzenlenen istişare toplantısında konuşan katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, CHP’li belediyenin bir kreşin temel atma töreniyle ilgili "Heykel yapmaktan veyahut da tuhaf tuhaf işlerle uğraşmaktan bazen tek katlı da olsa küçük de olsa minyon da olsa bir kreş yapmaları takdire şayandır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bazı temaslarda bulunmak üzere Sivas’a geldi. Özhaseki bir otelde düzenlenen AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı İstişare Toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın toplantısına Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin bazı il ve ilçelerin belediye başkanları katıldı.

"Bizler kendi kendimizle yarışıyoruz"
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki toplantıda yaptığı açıklamada, “İktidar olduktan sonra çok şükür daha büyük projelere imza atmaya başladık. Şehirlerimizi bir bütün olarak görmeye başladık. Şehirlerimizi bir bütün olarak görüp alt ve üst yapısıyla kendi medeniyetimizi inşa edecek şekilde büyük projeler ortaya koymaya başladık. Bunun adına marka şehirler dedik. Arkadaşlar bizler kendi kendimizle yarışıyoruz. Herhangi bir rakip bizi zorluyor da biz de bunları yapıyor değiliz. İçimizden geliyor. Böyle düşünüyoruz. Bu ülkenin insanıyız ve bizim tarihe karşı sorumluluğumuz var. Medeniyetimize karşı bir sorumluluğumuz var diye yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Nüfusun yüzde yetmişine bizler hizmet ediyoruz"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, amaçlarının hizmet olduğunu ve nüfusun yüzde yetmişine Cumhur İttifakı'nın hizmet ettiğini belirterek, “Neredeyse nüfusun yüzde yetmişine Cumhur İttifakı olarak bizler hizmet ediyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz amacımız hizmet. Geçtiğimiz günlerde Adana’da tek katlı bir kreşin başına toplanmış 9 tane büyükşehir belediye başkanı. Cumhuriyet Halk Partili söylememe gerek yok. Yanında da milletvekilleriyle temel atma töreni yaptıklarını da burada söylemek lazım. Neyse Allah’tan heykel yapmaktan veyahut da tuhaf tuhaf işlerle uğraşmaktan bazen tek katlı da olsa küçük de olsa minyon da olsa bir kreş yapmaları takdire şayandır. Ondan dolayı da tebrik ederiz arkadaşlarımızı" ifadelerini kullandı.

"Yalanlar ardı arkası kesilmiyor"
Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti: "Ne yazık ki bizim bu çabalarımız ve gayretlerimiz karşısında bizimle hizmet karşısında yarışamayanların özellikle Cumhuriyet Halk Partisinin iki tane stratejisi var. Çok net olarak ortaya çıkmış bir strateji. Kocaman şehirlere gelirken büyük iddialarla geldiler. Bu şehirlerin devasa bütçelerinin olduğu öz gelirlerinin arttırılabileceği kimseye ihtiyaç olmadan acayip şekilde bu şehirlerde işler yapacaklarını söyleyenlerin aradan zaman geçmesine rağmen 2.5 sene gibi bir süre içerisinde, ki bu süreç içerisinde ciddi bir muhalefet de yapmadık. Neden vatandaş der ki 'Durun bakalım kardeşim yeni geldiler. Bir altı ay müsaade edin. Bir sene müsaade edin.' Bir buçuk iki sene olsun bakalım. Tam 2.5 sene oldu izliyoruz. Daha taş üstüne taş koyduklarını da görmedik. Ne yapıyorlar ya peki. Çok malum Cumhuriyet Halk Partisi stratejisi algı operasyonu çekiyorlar. Yalanlar ardı arkası kesilmeden devam ediyor."

"Hiçbir şeye zam yok dediler, su zammından başladılar"
"Mesela İstanbul’da 25 sene boyunda bizim arkadaşlarımızın idare ettiği belediyelerde toplam borçlanma miktarı 23 milyar lira. Peki bu idarenin 2 sene boyunca borçlanma miktarı olarak aldığı rakam ne kadar? 19.5 milyar lira" diyen Özhaseki, "Hani çok öz gelirler vardı. Hani borçlanmadan siz belediyeyi idare ederdiniz. Ne oldu. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Senede 10 milyar lira gibi bir borçlanmayla devam ediyorlar. Yine de ortada bir şey yok. Kimseyi işinden etmeyeceğiz dediler. Emekçinin asla alın terine dokunulmaz dediler. Affedersiniz ama söylemek zorundayım. ‘Fakir fukarayı işten atan namussuzdur şerefsizdir’ dediler. Genel başkanları dahil. Ne oldu peki arkadaşlar. Neredeyse 12 bin kişiyi İstanbul’da işten attılar. Diyeceksiniz ki kadro çok kalabalık ne yapsınlar. Biraz hafifletmek için personel giderini işten ayırdılar adamları. Ne yazık ki öyle değil arkadaşlar. 12 bin kişiyi gariban, emekçiyi işten attılar ama 18 bin kişiyi işe aldılar. Hem de paylaşarak. Kimlerle Kemal beyin dediği gibi dostlarıyla. Falan partiye yüzde 15 öbürüne 35 falan, falan yüzde 20 hisseler dağıtarak, ne yazık ki üzülerek bunları da görüyoruz. Hiçbir şeye zam yok dediler, su zammından başladılar otobüs zamlarıyla devam ediyorlar" dedi.

"Dışarının satılmış uşakları"
Orman yangınları ile ilgili de konuşan Mehmet Özhaseki, “Allah'a hamd olsun 19 yıldır iktidarız bu 19 yıllık iktidarımızda adeta sessiz bir devrim yaşandı. Başarıdan başarıya koştuk. İddiayla söylüyorum. Altını çizerek söylüyorum. Bizden önceki hükümetlerin hangisiyle hangisini kıyaslarsanız kıyaslayın hepsinden daha başarılıyız. Sosyal medyadan gördüğümüz. Sanki bir provokasyon var gibi. Bir anda birkaç yerde başlayan orman yangınları da böyle bir şeye işaret ediyor. Daha öne PKK’lıların ateşin çocukları diyerek başlattıkları her tarafı yangına vermek gibi bir kampanyalarının da olduklarını biliyoruz. İnsanın canına kıyan, ağacın da canına kıyar. Canlının da canına kıyar. Çünkü onlarda vicdan yok, merhamet yok. Dışarının satılmış uşakları olarak bunları çok rahatlıkla yapabilirler" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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