Avrupa’da en fazla galibiyeti Sivasspor aldı

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Türk takımlarının 2 sene içerisinde Avrupa kupalarında aldığı 7 galibiyetin 4’ünü DG Sivasspor aldı.

Avrupa kupalarında 2 sezonda en çok galibiyet gören takım Sivasspor oldu. Kırmızıbeyazlı ekip, 4 galibiyetle en çok zafer yaşayan Türk takımı olmayı başardı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme maçında Moldova temsilcisi Petrocub’u iki maçta da 10 yenerek bir üst tura yükseldi.

Kırmızıbeyazlılar, son 2 sezonda en çok galibiyet yaşayan takım olarak da dikkat çekiyor.

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