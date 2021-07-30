Sivas’ta 343 milyon TL’lik 13 projenin temeli atıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki: “Biz bu işleri yaparken şeytan taşlamaya devam edeceğiz’’

Sivas’ta 343 milyon TL’lik maliyetle gerçekleştirilen 13 projenin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Sivas Belediyesi tarafından hazırlanan ve 343 milyon TL’lik maliyetle gerçekleştirilecek olan 13 projenin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kent meydanı Kongre Bahçesi müzesinde düzenlenen temel atma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, bazı il ve ilçelerin belediye başkanları, il protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kur’anı Kerim tilavetinin ardından temeli atılan projelerin tanıtım videosu izleyicilere sunuldu. Protokol konuşmalarının ardından ise dualar ile projelerin temelleri atıldı.



“Her alanda başarı var’’

Temel atma töreninde konuşan Özhaseki, “Sadece Sivas’ta değil tüm Türkiye’de bu 19 yıl boyunca adeta sessiz bir devrim yaşandı. Hangi alanlarda mı? Hükümet etme konusunda hangi alanlar aklınıza geliyorsa hepsinde birçok hizmetler sırasıyla geldi. Enerji geldi. 33 bin envadan 95 bin envalara çıktı. Sağlık geldi. Hastane kapılarında ölen inşalar, içeride cenazesini borçlu olduğu için alamayan insanların olduğu dönemden. Eczane kuyruklarında bu fakir kardeşinizde dahil sırada bekleyen insanlardan bugün şehir hastanelerinde çok lüks bir ortamda en güzel sağlıkçıların ellerinde tedavi gören imkanlara geldik. Bunun yanı sıra harp sanayinde de geldik. Bizim terör diye bir belamız var. PKK diye bölücü bir lanet örgüt var. Onlarla mücadele edildiği zaman İHA’ları Siha’ları bize silahla vermeyen Amerika onlara bedava gönderiyordu. Kendi silahlarımızla onlarla mücadele etme imkanımız bile yoktu. Şimdi tam yüzde 71 oranında yerli silahlarla mücadele ediyoruz. Onun içindir ki başarılı oluyoruz çok şükür. Ekonomide de başarılıyız. Allah’a hamdolsun ki her alanda başarı var’’ dedi.



“Avrupa ile yarışan bir şehir haline geldik’’

“1994’te sayın Cumhurbaşkanımız İstanbul’da bu fakir kardeşiniz Kayseri’de. Birçok arkadaşımız insanların önüne çıktık. Hep şunları söyledik. Hizmet edeceğiz, kimseyi ayırmayacağız. İnsanların dinine, ırkına mezhebine asla bakmayacağız” diyen Özhaseki, “Çok şükür hizmet başına geldikten sonra da hizmet belediyeciliği nasıl yapılır onu gösterdik. 1994’den öncesinde ne vardı. İstanbul’da çöp dağlarının patladığını hepiniz hatırlarsınız. Öğrenciliğim orada geçti. Gece 3’te kalkardık çeşmeden akan azıcık o suyu bekleyip evdeki kaplara doldurarak su ihtiyacımızı karşılardık. Öyle bir ortamdan bismillah diyerek işe başladık. Gece gündüz demeden uğraştık. Önce torbanın dibini büzdük para birikmeye başladı. Kaçak olmayınca para birikiyor haliyle. Sonra da en acil ihtiyaçlardan başlayarak devam ettik hizmet etmeye. Allah’a hamdolsun bugün Avrupa ile yarışan bir şehir haline geldik. Hacılar hac ibadeti yapıp geldikten sonra derler ki ‘ hacı amca nasıl geçti ibadetiniz?’ deyince ‘oğlum gittik biraz şeytan taşladık birazda ibadet ettik geldik’ derler. Bizde herhalde bu işleri yaparken şeytan taşlamaya devam edeceğiz bir taraftan da ibadet etmeye hizmet etmeye devam edeceğiz Allah’ın izniyle’’ şeklinde konuştu.



“Hepsi bir değer katacak’’

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, “2018 yılının Aralık ayında güzel bir çalıştay yaptık. Bu çalıştay da bu projeleri tek tek bu çalıştaylardan çıkan toplumsal meşruiyeti olan ve gerçekten ihtiyacı olan projelerdi. Dolayısıyla hepsi bir değer katacak. Bu değerli, kıymetli şehre bu projelerin değer katacağını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu projelerle vatandaşların sosyal anlamda kültürel anlamda sanatsal anlamda sportif anlamında ve ekonomik anlamda büyük kazanımlar sağlayacak ilimize de birçok değer katacak projelerdir. Bu projelerin hepsi zamanın ruhuna, iklimine, ihtiyaçlarına uygun olduğunu özellikle ifade ederim’’ şeklinde konuştu.



“Sivas’ı ileriye götürecek’’

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, “Bugün temellerini atacağımız 13 proje 343 milyon TL değerinde ihalesi yapılıp sözleşmesi yapılan işlerdir. Ağustosun aynının ilk yarısında yapılacak yaklaşık 90 milyon TL tutarında yeni ihalelerimiz var ama onların ihalesini yapmadığımız için bugün bu programa dahil etmedik. Temel hedefimiz Haziran 2023’den önce milletimize seçim dönemimizde verdiğimiz tüm sözleri yerine getirerek milletimizden hayır duası alarak Sivas’ı ileriye götürecek, kalkındıracak projelerin hayata geçirmiş olmanın gönül rahatlığıyla almış olduğumuz emaneti aynı gönül rahatlığıyla tamamlamayı arzu ediyoruz’’ dedi.

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