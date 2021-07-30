Özhaseki: Bir provokasyon var gibi (2)



'CUMHUR İTTİFAKI OLARAK, DİMDİK DURARAK DÜŞMAN ÇATLATIYORUZ'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, Sivas Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve 343 milyon liralık 13 tesisin temel atma programına katıldı. Programa ayrıca Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Semiha Ekinci, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çevre illerden gelen belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan Özhaseki AK Parti'nin yaptığı projeleri muhalefetin istemediğini ve takıntılı ifadelerle eleştiri yaptıklarını belirterek, "Biz bunlara bakmayacağız. Kulağımızı tıkayıp doğru bildiğimiz işi yapacağız. Tabi ki muhalefet konuşacak, bildiğini söyleyecek ve eleştirecek. Eğer söylediklerinde doğrular varsa bunları alıp ders çıkarmak bizim birinci işimizdir. Eğer değilse takıntılı bir ifadeyle 'ne yaparsanız kötü' diye eleştirirlerse, her şeye karşı bir mantıkla devam ediyorlarsa on paraya bile almayacaksınız, ciddiye bile almayıp doğru bildiğinizi yapacaksınız. Allah hizmet edenlerden, güzel iş yapanlardan, taş üstüne taş koyanlardan razı olsun. Biz de gece gündüz demeden koşturup gayret ediyoruz. Bugün de bu ülkenin tehditlerine karşı Cumhur İttifakı olarak ayakta dimdik durarak düşman çatlatıyoruz. Bu konuda hizmet etmeye de devam ediyoruz" dedi. DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-07-30 21:43:31



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