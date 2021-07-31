Sivas’ta mesire alanlarında ateşli piknik yasaklandı Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentte bulunan mesire alanlarına girişler ile ateşli piknik yapımı yasaklandı

Sivas Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada kentte bulunan mesire alanlarına girişler ile ateşli piknik yapımı yasaklandı.

Sivas Belediyesi resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “ Son günlerde ülkemizin dört bir yanında çıkan elim orman yangınları sonucu yüzlerce dekar orman arazisi kül olurken ne yazık ki birçok can kaybı yaşandı. Perde arkasında hain terör örgütünün bulduğu alçak sabotajlar, ülke genelinde bir takım tedbirlerin alınmasına sebep oldu. Bu tedbirler kapsamında, şehrimizde de Kardeşler Ormanı Mesire Alanı'na giriş yasağı getirildi. Ayrıca Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları ile Sivas'taki diğer tüm mesire alanlarında (Paşabahçe, Kurt Deresi, Osman Seçilmiş, Karşıyaka) ateşli piknik yapılması yasaklandı. Bu doğrultuda tüm hemşehrilerimizin mesire alanları, yeşil alan ve bölge parklarında; mangal, semaver, piknik tüpü gibi araçları kullanmamalarını önemle rica ediyor, alınan tedbirlere riayet etmelerini istirham ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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