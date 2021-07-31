Sivas'ta narkotik madde ihbar uygulaması anlattıldı Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri narkotik madde ihbar uygulaması olan "Uyuma" Apps hakkında vatandaşları bilinçlendirdi.

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Sivas'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 31 Temmuz tarihinde TUBİM faaliyetleri kapsamında ilde bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Kentte bulunan bir alışveriş merkezinde "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesi ile akıllı telefonlarda narkotik madde ihbar uygulaması olan "Uyuma" Apps anlatıldı.

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