KPSS’ye geç kalan adaylar sınava giremedi Sivas'ta KPSS başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran iki aday, geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı

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Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran iki aday, geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı.

2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim genel kültür ve genel yetenek sınavı için geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin girdiği sınavın heyecanı Sivas'ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan adaylara, okul girişinde maske dağıtılarak dezenfektan sıkıldı. Ardından güvenlik taramasından geçen adaylar salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A binasında gireceği sınavın başlangıç saatini giriş saatiyle karıştıran iki aday, sınava girecekleri binanın önüne saat 10.00'dan sonra geldi. Adaylar yaklaşık 5 dakika geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadılar. Genç adaylardan biri bir süre kapının önünde bekledikten sonra oradan ayrıldı. Diğer aday ise annesiyle birlikte görevlilere salona girebilmek için dil döktü.

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