Sivasspor’a Bosna Hersekli hakem

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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile DG Sivasspor arasında oynanacak mücadelede Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Dinamo Batumi ile Sivasspor arasında 5 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19.00’da Batumi Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu’ndan Irfan Peljto görev yapacak.

Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovi ve Davor Beljo yapacak. Milo Gigovic ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

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