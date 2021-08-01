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Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı

DHA

Sivasspor, Dinamo Batumi maçı hazırlıklarına başladı


SİVAS, (DHA) UEFA  Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile karşılaşacak olan Demir Grup Sivasspor, bugün akşam yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turunda Moldova temsilcisi Petrocub'u eleyen Sivasspor, 2 günlük iznin ardından Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 17.00'de başlayan antrenman 1 saat 45 dakika sürdü. Dayanıklılık koşusuyla başlayan idman 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Diğer yandan yeni transfer Azubuike Okechukwu takımla birlikte ilk çalışmasını gerçekleştirirken, sakatlığı bulunan Erdoğan Yeşilyurt ise fizyoterapist eşliğinde koşulara başladı.
Takım yarın yapacağı antrenmanla Dinamo Batumi maçının hazırlıklarına devam edecek.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü eleme turunda Dinamo Batumi ile Demir Grup Sivasspor, 5 Ağustos Perşembe günü TSİ ile 19.00'da Batumi Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto görev yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2021-08-01 20:51:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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