Otomobil alev alev yandı, o anlar kameraya yansıdı

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Sivas’ta seyir halindeki otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, SivasErzincan karayolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında meydana gelen olayda, S.K. idaresindeki 44 FZ 356 plakalı Renault marka otomobil seyir halindeyken bir anda motor kısmından yanmaya başladı. Yangın kısa sürede büyürsen, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri alev alev yanan otomobili söndürdü. Otomobilin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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