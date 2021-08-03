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Bu sütün fiyatı normalinin 3 katı İnek sütüne oranla üç kat daha pahalı olan manda sütü, faydaları ile yoğun rağbet görüyor

İHA

Bu sütün fiyatı normalinin 3 katı İnek sütüne oranla üç kat daha pahalı olan manda sütü, faydaları ile yoğun rağbet görüyor

İnek sütüne oranla üç kat daha pahalı olan manda sütü, faydaları ile yoğun rağbet görüyor.
Yoğunluk olarak Akdeniz bölgesinde yetiştirilen mandalar sütünün kalite olması sebebiyle tercih ediliyor. Satışında ineğe göre ucuza satılan mandalar inek sütünden farklı özellikler gösteriyor. Mandalardan ineklere göre az verimli süt ediliyor. Ancak manda sütünün kalitesi yüksek özellikler taşıyor. İnek sütüne göre daha yağlı ve laktozsuz olan manda sütü rahatlıkla tüketilebiliyor. Birçok faydası bulunan manda sütü bağışıklık sitemine iyi gelerek kalp ve kanser rahatsızlıklarında da koruma sağlıyor. Sivas’ta inek sütünün kilosu 5 Türk Lirasından satılırken manda sütünün kilosu ise 13 Türk Lirasından alıcı buluyor. Manda sütüne rağbet ise her geçen gün artıyor. Sivas’ta manda yetiştiriciliği yapan Zeliha Can, manda sütünün bir çok hastalığa iyi geldiğini söyledi.

Manda yoğurdu kanseri engelliyor
Hayvan yetiştiricisi Zeliha Can, “Mandanın bir ara nesli tükenmeye başlamıştı. Sonra tekrar canlandı. Benim 23 tane mandam var. Ben sütlerini satıyorum, yoğurt olarak satıyorum, kaymak olarak satıyorum. Tereyağı yapıyorum. Manda sütü genellikle her şeye iyi gelir diye biliyorum. Rağbet bayağı var bayağı müşterim var. Mesela kanser hastası olduğu zaman, bağırsak kanseri olduğu zaman yoğurt istiyorlar süt istiyorlar. Astım hastasına nane şekeri ile ilaç yapıyorlar. Sedef hastalığına sarılığa iyi geliyor diye biliyorum. Koronaya da iyi geliyor diye biliyorum. Müşterilerim hiç biri korona olmadı, bizde olmadık. Ben göndermiyorum özellikle kendileri gelip alıyorlar’’ dedi.

Manda yoğurdunun kilosu 15, sütünün kilosu ise 13 liraya alıcı buluyor
Can, “İneklerin sütleri çok mandaların sütleri az olur. İneklerinki o kadar yağlı değildir mandalarınki yağlı olur. Yüzde 100 yağlıdır. Manda yoğurdunun kilosu 15 lira, sütünün kilosu 13 lira. İnek yoğurdunun kilosunu 6 liraya veriyorum sütünü 5 liraya veriyorum. Manda ineğe göre ucuz satılıyor. Etinin tadını bilmiyorlar bilmedikleri için de ucuz satıyorlar’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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